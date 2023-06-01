افتتاح ضخم لفرع الأهلي في التجمع اليوم

يفتتح مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب الفرع الرابع بالتجمع الخامس مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من المشاهير وقدامى القلعة الحمراء.

وكان المجلس الأحمر قد وجه الدعوة لعدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية لحضور حفل الافتتاح والذي تبدأ فعالياته في السادسة مساء يعقبه حفل غنائي.

ويلقي الخطيب كلمة الافتتاح ويشرح كل ما يتعلق بالفرع الرابع مع عرض فيديو عبر الشاشات حول ما تم إنجازه في الفرع من مجمع حمام السباحة ‏والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على ‏مسطح 1200 متر ويشتمل على بدروم وأرضي ‏ودور ‏أول ‏بالإضافة إلى قاعة لمجلس الإدارة ومطعم وأماكن الأعضاء. المخطط الإنشائي في فرع الأهلي بالتجمع الخامس روعي فيه‏ أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود ‏غرف ‏الملابس ‏لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.

وتشتمل المنشآت ‏الرياضية داخل فرع ‏التجمع على ‏ملاعب ‏للكرة الطائرة والسلة واليد وملاعب ‏خماسي نجيل ‏صناعي ‏وملاعب ‏تنس بالإضافة إلى وجود مسجد كما توجد منطقة خاصة ‏بأكاديمية كرة القدم تشتمل على ملعبين كبيرين من النجيل ‏الصناعي وغرف ‏ملابس للاعبين والمدربين إلى جانب مجمع حمام السباحة ‏والمبنى ‏الاجتماعي الذي يقع على ‏مسطح 1200 متر ويشتمل على بدروم وأرضي ‏ودور ‏أول ‏بالإضافة إلى قاعة لمجلس الإدارة ومطعم وأماكن الأعضاء.

في المقابل يعلن النادي الأهلي عن طرح المزايدة العامة للعام المالي 2022/2023، وذلك بنظام المظروفين «فني+ مالي» والخاصة بمنح حق استغلال مبنى مكون من «بدروم – دور أرضي – دور أول» بإجمالي مسطح 750 مترًا مربعًا، لإقامة فرع لأحد البنوك داخل فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة لمدة عشر سنوات، على أن يتم فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 20/6/2023 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتبلغ قيمة التأمين الابتدائي للمزايدة مليوني جنيه، فيما تبلغ قيمة كراسة الشروط خمسة آلاف وسبعمائة وعشرة جنيهات.

وتقام المزايدة طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من البنك المتقدم. ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد للمزايدة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي.