انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات اشتعال حريق بمصنع كرتون في أبو النمرس

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي لفحص واقعة اشتعال النيران بمصنع كرتون في منطقة أبو النمرس، وإعداد تقرير فني عن أسباب الحريق وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال ووجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال عدد من شهود عيان الواقعة والعاملين بالمصنع للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وعاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة مصنع كرتون اشتعل به حريق بمنطقة أبو النمرس، لتحديد حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت به، وتبين أن المصنع يقع بطريق المنصورية، حيث تسبب الحريق في حدوث تلفيات بمحتوياته، وساعد الكرتون والمواد المستخدمة في تصنيعه على سرعة اشتعال الحريق وتم السيطرة عليه دون إصابات.

وتوصلت التحريات الأولية لرجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن ماس كهربائي أدى لاشتعال الحريق وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.