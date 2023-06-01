الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يستعرض مشروعات تدوير مياه الصرف الزراعى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية من خلال تدوير استغلال مياه الصرف الزراعي لري الأراضي الزراعية والمستصلحة، خاصة في المناطق التي لا تصل إليها مياه الترع والمصارف والمجارى المائية العادية، إضافة إلى إنشاء محطات كبرى لمياه الصرف الزراعى ومنها محطة بحر البقر.

فى الإطار، عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الصرف والخطة المستقبلية لأعمال الهيئة، ومنها المشروعات القومية الكبرى التى تتضمن مسارات نقل المياه الناتجة عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وذلك لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لمشروعات التوسع الزراعى.

كما استعرض الدكتور هانى سويلم، خلال الاجتماع، آخر معدلات إنجاز المشروعات القومية الحالية لتدوير واستغلال مياه الصرف الزراعى، مؤكدا أن المشروعات المنفذة تستهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، وذلك اعتماداً على استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.

كما نوه وزير الموارد المائية والري، إلى أن جميع المشروعات المنفذة حالياً تعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال، وأيضًا توفير المياه اللازمة لمشروعات الاستصلاح ورى الأراضى الزراعية في ظل تنامى الاحتياجات.

كذلك، استعرض وزير الموارد المائية والري، معدلات إنجاز مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام والذى يتضمن 12 محطة لرفع مياه الصرف الزراعى بطاقة إجمالية 7,50 مليون متر مكعب من المياه يومياً، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 56%، وذلك ضمن خطة قومية لتنفيذ حزمة مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر.

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