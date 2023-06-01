بعد أسبوع من الإعصار المدمر.. الاستجابة الحكومية البطيئة تعزل أصغر الجزر الأمريكية

بعد أسبوع من اجتياح إعصار ماوار لجزيرة غوام الأمريكية، كانت معظم أجزاء الجزيرة لا تزال بدون كهرباء وماء وإنترنت، مع إحباط السكان من استجابة الحكومة البطيئة للأزمة، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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وأفادت الصحيفة، أن التيار الكهربائي أُعيد لـ 28% فقط من سكان الجزيرة، وقالت هيئة كهرباء غوام إنها نشرت أطقمًا تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير الخطوط وإصلاح المغذيات والدوائر التي تضررت من الإعصار.

فيما قالت حاكمة الجزيرة ، لو ليون غيريرو ، بناءً على تحديثات من وكالات المرافق العامة ، إنها تتوقع اكتمال 80٪ إلى 85٪ من استعادة الكهرباء والمياه في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، وتابعت: "لا يمكننا أن نقول 100٪ لأنه ستكون هناك أماكن قد لا نتمكن من الوصول إليها ولا نريد رفع التوقعات".

وقالت جينا تي رايلي ، وهي من سكان قرية باريجادا، إنها اضطرت إلى تنظيم أعمالها المنزلية للحفاظ على الوقود الذي يشغل المولد الخاص بها.

- لا يمكن تقديم أي ضمانات بأن المياه ستكون متاحة بالكامل في أي وقت قريب

قال ميجيل بوردالو، المدير العام لهيئة محطات المياه في غوام ، إنه لا يمكنه تقديم أي ضمانات بأن المياه ستكون متاحة بالكامل في أي وقت قريب.

وقال بوردالو: "سيستغرق الأمر وقتًا لاستعادة مستويات خزاناتنا التي استنفدت أثناء وبعد العاصفة".

وتابعت الصحيفة أن بعض السكان لجأوا إلى ملء الحاويات بمياه الأمطار بينما فتح آخرون منازلهم للأصدقاء والأقارب لمشاركة إمداداتهم، كما جلبت سفن الشحن إمدادات المياه والغذاء.

وأضافت أنه ليس من الواضح مقدار خدمة الإنترنت التي تمت استعادتها ، ولكن معظم المتاجر ظلت بدون إنترن ، ما أعاق قدرتها على معالجة بطاقات الائتمان والخصم، ودفعها إلى اللجوء إلى المعاملات النقدية فقط.

وأشارت إلى أنه في ظل عدم عمل ماكينات الصرف الآلي وإغلاق العديد من البنوك، كان العملاء يواجهون صعوبة في إكمال الأعمال الأساسية مثل التسوق في البقالة.