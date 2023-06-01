الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير دولي: رفع سقف الدين الأمريكي سيكون له مردودا إيجابيا علي الاقتصاد العالمي

الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي

قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبيرالاقتصاد الدولي، إن البيت الأبيض أعلن أن مجلس النواب الأمريكي، قد وافق علي مشروع قانون تمديد سقف الدين، الأمر الذي سيؤثر علي الأقتصاد العالمي.

وأوضح “عبد المطلب” في تصريحات لـ" الدستور" أن جو بايدن طلب من الكونجرس الأمريكي بضرورة الإسراع بالموافقة علي مشروع قانون تمديد سقف الدين حتي يت توقيعه وأصداره، مشيراً إلي أنه حتي الان الملامح العامة لهذا المشروع  غير ظاهرة، والبعض يتحدث عن أن هناك اتفاقات عن  تخفيض الإنفاق باستثناء العسكري، حيث يتم الأبقاء عن الانفاق العسكري عند مستوياته الحالية أو زيادتها بنسبة لا تزيد عن 1 %،.

وأشار إلي أن هناك تسربيات تقول إنه قد تم تقليل الانفاق العام بمقدار 10 مليارات دولار، وأن هذه التخفيضات سوف تطول التامينات الأجتماعية وأعانات البطاله الموجه إلي الطبقات الفقيرة، لكن في المجمل فأنه حال الاتفاق علي تمديد سقف الدين، سيجعل الاقتصاد الأمريكي بعيدا عن مخاطر الأفلاس.

وأضاف خبير الاقتصاد أنه حال الموافقة علي تمديد سقف الدين سيؤدي إلي وجود حالة من الراحة في الاقتصاد العالمي، وسوف تستمر مدفوعات الولايات المتحدة  الأمريكية سواء العوائد المطلوبة منها سندات الخزانة وسوف يتم الأستمرار في دفع المساعدات المالية والعينة التي تقدمها الإدارة الأمريكية للدول الفقيرة اوشركاء التنمية وهو مايعرف بالمعونة الأمريكية وسوف يتم دفع الرواتب والاعانات لكافة الموظفين والمؤسسات التي في مجال الأغاثة الدولية والتي تتقاضي راتب من الخزانة الأمريكية.

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