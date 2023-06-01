سحب عينة "DNA" للضحايا المجهولين في حريق ميكروباص طريق الواحات

أمرت نيابة أكتوبر بسحب عينة DNA من ضحايا حريق ميكروباص الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر للتعرف على المجهولين منهم بعدما محت النيران ملامحهم والتهمت أوراقهم الشخصية.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا عددهم 9 كانوا يجلسون في المقاعد الثلاثة الخلفية وعندما اصطدمت السيارة النقل بالميكروباص من الخلف انفجرت أسطوانة الغاز في "شنطة العربية" فكانوا الأقرب للنيران التي اشتعلت بأجسادهم ولقوا مصرعهم في الحال.

- نتائج التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث انفجار سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق الواحات بقطاع أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسباب وقوع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بالميكروباص من الخلف، ونتيجة لأن الميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي نتج عن ذلك وقوع انفجار في أسطوانة الغاز الطبيعي للميكروباص واشتعال النيران فيه في لحظات.

كما شرحت تحريات أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، هروب سائق السيارة نقل من على الطريق الدائري الأوسطي، وذلك بمجرد اصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، حيث نتج عن ذلك مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 4 آخرين جراء الحادث المميت.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جثامين 9 ضحايا جراء حادث اشتعال النيران في السيارة الميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، إلى المشرحة تمهيدا لكشف هويتهم حيث تبين أن من بين الضحايا جثث مجهولة الهوية، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.