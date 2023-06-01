الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب عينة "DNA" للضحايا المجهولين في حريق ميكروباص طريق الواحات

نيابة
نيابة

أمرت نيابة أكتوبر بسحب عينة DNA من ضحايا حريق ميكروباص الطريق الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر للتعرف على المجهولين منهم بعدما محت النيران ملامحهم والتهمت أوراقهم الشخصية. 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الضحايا عددهم 9 كانوا يجلسون في المقاعد الثلاثة الخلفية وعندما اصطدمت السيارة النقل بالميكروباص من الخلف انفجرت أسطوانة الغاز في "شنطة العربية" فكانوا الأقرب للنيران التي اشتعلت بأجسادهم ولقوا مصرعهم في الحال. 

- نتائج التحريات

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل حادث انفجار سيارة ميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق الواحات بقطاع أكتوبر بنطاق محافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسباب وقوع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بالميكروباص من الخلف، ونتيجة لأن الميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي نتج عن ذلك وقوع انفجار في أسطوانة الغاز الطبيعي للميكروباص واشتعال النيران فيه في لحظات.

كما شرحت تحريات أمن الجيزة، بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، هروب سائق السيارة نقل من على الطريق الدائري الأوسطي، وذلك بمجرد اصطدامه بالسيارة الميكروباص من الخلف، حيث نتج عن ذلك مصرع 9 أشخاص وإصابة نحو 4 آخرين جراء الحادث المميت.

ونقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جثامين 9 ضحايا جراء حادث اشتعال النيران في السيارة الميكروباص على الطريق الدائري الأوسطي في الجيزة، إلى المشرحة تمهيدا لكشف هويتهم حيث تبين أن من بين الضحايا جثث مجهولة الهوية، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية