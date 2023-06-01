الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف نتعامل مع موجة الحر؟.. استشاري مناعة يجيب

جريدة الدستور

شدد أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على ضرورة البعد عن  التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا، بالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، موضحاً أننا نشهد في موسم الربيع تقلبات جوية حادة من ارتفاع وانخفاض في الحرارة.

وقال “الحداد” خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم الخميس،  إن حبوب لقاح، وزيادة نسب الرطوبة في الجو، ورياح، ورمال، وأتربة، من أكبر العوامل التي تؤثر علي مثيرات الحساسية على مرضى الصدرية، والجيوب الأنفية، ناصحاً أصحاب الامراض المزمنة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، غداً الجمعة.

 - حالة من عدم الاستقرار في الجو غدا

وأشار، أن غداً الجمعة، وفقاً لهيئة الارصاد الجوية، فسيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الجو، مع رياح محملة بالرمال والأتربة، منوهاً علي ضرورة ارتداء ماسك الوجه عند الخروج من المنزل، حيث إنها تشكل حائط صد للغبار، والأبخرة، لمجرى التنفس الأنفي، والرئوي.

كما قدم، اسشاري الحساسية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس الحر، مشدداً علي ضرورة البعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس نهارا، ولا سيما مدة الظهيرة، حتى لا تزيد إحساسنا بارتفاع الحرارة، إلى جانب الإكثار من شرب السوائل في فترات الحر الشديد، وتناول المشروبات الصحية مثل عصير الجوافة، والبرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي، بجانب استخدام بخاخات الأنف، وتناول مضادات "الهستامين" في حال زيادة الحساسية.

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