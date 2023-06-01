الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة كفر الشيخ تستقبل لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية

اللجنة
اللجنة

استقبل الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث، أعضاء لجنة تسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية SDEE والممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتسليم وتسلم مشروعات الفاعلية التعليمية بكليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الاسنان، والتمريض. 

وضمت اللجنة كلا من الدكتور محمد الشاذلي، مدير وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سلامة عبدالحميد والدكتور أحمد عبدالوهاب، والدكتور احمد حسنين، والدكتور فرحات سعد، خبراء إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم الهواري، عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، والدكتور مها ابو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور محمو أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور عمرو ابوهانى، المدير التنفيذى للمعلومات والمشروعات بالجامعه، والمديرين التنفيذيين للمشروعات بالكليات.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على  عدد  متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي للجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف دسوقي، بأن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقى كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الجامعة بكافة قطاعاتها تولي اهتمامًا كبيرًا لإعتماد الكليات، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دوليًا.

وأكد الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية للكليات بما يتلائم مع الطرق الحديثة فى التعليم والتعلم، فضلًا عن وضع استراتيجيات للتعليم والتعلم بمشاركة الأطراف المعنية وتطوير البرامج التعليمية القائمة.

وأضاف الدكتور اسماعيل القن، بأن هذه المشروعات تعد خطوة مهمة لتأهيل الكليات للاعتماد والتى تنفذ في إطار التمويل المتاح من الاستثمارات المخصصة لمشروع الجودة والتأهيل للإعتماد بالوزارة مع مساهمة الجامعة لرفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية.

وقامت اللجنة بتسليم وتسلم مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية (SDEE) وعمل جولة تفقدية لإنجازات مشروعات كليات الثروة السمكية وعلوم المصايد، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، وكان اللقاء بكلية التمريض وبحضور عمداء الكليات الاربع ومديري وحدات ضمان الجودة وبعض من أعضاء هيئه التدريس والعاملين بمركز ضمان الجودة.

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