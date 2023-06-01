نهش جسد بنت أخيه.. الإعدام شنقًا لعامل فى أسيوط

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بإجماع الآراء بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لتعديه على ابنة شقيقه جنسيا بمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف، رئيس المحكمة، والمستشارين وليد شحاتة ومصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد ، وعثمان عبدالحميد .

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من "ك . م " مقيمة قرية نزلة أبوعنان تتهم فيه "م . ع "، عامل مقيم بذات الناحية بهتك عرض نجلتها “ س .م ” نجلة شقيقه " والتعدي عليها جنسيا .

وكشفت تحريات معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم أنه أثناء تواجد المجني عليها " س . م" بمسكن عمها المتهم " م . ع "، استغل المتهم صغر سنها وحيث كونها معدومة الإرادة مستغلا قوته الجسمانية وقام بهتك عرضها والتعدي عليها جنسيا.