الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اكتشاف جديد للغاز ضمن امتياز دسوق بدلتا النيل

اكتشاف غاز
اكتشاف غاز

أعلنت شركة «فينترسال دِيا» الألمانية، اليوم الخميس، عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية.

وتركّزت العمليات في البئر الاستكشافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي داخل امتياز دسوق، بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة.

ويأتي الاكتشاف الجديد بعد اكتشاف الشركة السابق في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير من العام الجاري 2023، ويتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة "ديسوكو"؛ وهي مشروع مشترك بين «فينترسال دِيا» والشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس».

وقال أولاف ريتز، مدير عام المشروع المشترك «ديسوكو»: "تشكّل الاحتياطات الجديدة المُضافة مثالاً آخر على التعاون المثمر مع شريكتنا إيجاس في مشروعنا المشترك، وسيكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق". وقد تمّ حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترًا، حيث اعترضت خزاناً ارتفاعه 22 مترًا في تكوين أبوماضي.

وبهدف تسريع الإنتاج وزيادة العوائد على الصعيد الاقتصادي، تستخدم «فينترسال دِيا» البُنى التحتية في دسوق، والموجودة بالقرب من البئر الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.

البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول طارق الملا وزير البترول اكتشاف جديد للغاز الطبيعي خز ان أبو ماضي بدسوق شركة فينترسال د يا الألمانية

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