الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لتعزيز التعاون المشترك

العسومى يبحث ووفد الوكالة الأوروبية قضايا الهجرة غير الشرعية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي مع وفد الوكالة الأوروبية

عقد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ووفد البرلمان العربي المرافق له، جلسة مباحثات موسعة مع وفد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

خلال اللقاء، أعرب رئيس البرلمان العربي عن أهمية توسيع دائرة التنسيق والتعاون مستقبلًا مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، من خلال بلورة خطط عمل وبرامج مشتركة حول الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا الاستفادة من تجارب الوكالة وخبراتها الواسعة في التعامل مع قضايا الهجرة واللجوء، وخاصةً فيما يتعلق بمسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وفتح قنوات قانونية سليمة لمعالجة هذه المسألة في ظل ما يشهده العالم حاليًا من موجات عالية من النزوح والهجرة، هذا بالإضافة إلى خبراتها في مجالات مراقبة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وأمن الحدود ومكافحة عمليات التهريب.

ومن جهته، قدم وفد الوكالة عرضًا شاملًا حول تكوينها ودورها وآلية عملها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عابرة الحدود والاتجار بالبشر، كما ثمن وفد الوكالة الجهود والمبادرات التي يبذلها البرلمان العربي، والتأكيد على دوره المحوري في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية خاصةً في الموضوعات التي تتقاطع مع أعمال الوكالة، كما أعرب وفد الوكالة عن تطلعه لفتح قنوات التعاون والتنسيق مع البرلمان العربي خدمةً للقضايا والمجالات التي تهم الجانبين.

واتفق الجانبان على أهمية استمرار تضافر الجهود خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود والمناطق الحدودية وتطوير قدرات الكوادر العربية المعنية بهذا المجال، واتفق الجانبان على أهمية رفع الوعي المجتمعي المناهض لمسألة الهجرة غير الشرعية في ظل ما تتكبده بعض الدول من أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة احتضانها لملايين اللاجئين على أراضيها.

وفي ختام الاجتماع سلم رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، وفد الوكالة درع البرلمان العربي تثمينًا لدورهم وجهودهم، مع دعوتهم لحضور فعاليات وجلسات البرلمان العربي والمرصد العربي المزمع ترتيبها خلال المرحلة القادمة.

ضم وفد الوكالة المشارك عددًا من ممثلي الإدارات المعنية بالحقوق الأساسية، ووحدة تحليل المخاطر ومراقبة الحدود، ووحدة التعاون الدولي.

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الحدود والسواحل المناطق الحدودية المرصد العربي لحقوق الإنسان الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل هجرة غير الشرعية جرائم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى

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