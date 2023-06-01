نشوب حريق بمخزن العهدة ومطبخ مستشفى دكرنس العام فى الدقهلية

شب حريق داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق فى مخزن العهدة الخاص بالمستشفى، والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن، ما أدى إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة.

وتحاول أجهزة الدفاع المدني السيطرة على الحريق، ويجري تحرير محضر بالواقعة، ومعرفة أسباب الحريق.