مواطنون: تطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة يقضي على العشوائية

تواصل محافظة الجيزة أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق العجوزة وشمال الجيزة، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ المواقف وساحات الانتظار المستحدثة وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من المواطنين وسكان المنطقة، وذلك بتوجيهات ومتابعة من اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة.

- تطوير للمنطقة بالكامل ومنع تراكم المخلفات

وقال رابح محمود، أحد أهالي حي العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، إن أعمال التطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق العجوزة وشمال الجيزة سوف تساعد في تطوير المنطقة بالكامل ومنع تراكم المخلفات، كما أنها تساعد في ظهور المنطقة بمختلف أحيائها بشكل لائق وحضاري، لافتا إلى أن محافظة الجيزة بمختلف أماكنها ومناطقها تشهد طفرة كبيرة في أعمال التطوير على كافة المستويات والمجالات.

- تساعد في اختفاء الباعة الجائلين من على الطرق من خلال تخصيص باكيات أسفل المحور

ومن جانبه أوضح محمد هادي، أحد أهالي منطقة العجوزة، التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال تطوير أسفل مسار محور الفريق كمال عامر فرصة كبيرة لاختفاء كافة مظاهر العشوائية من المنطقة، كما أنها تساعد في اختفاء الباعة الجائلين من على الطرق من خلال تخصيص باكيات أسفل المحور، لافتا إلى أن الأعمال تجري ليلا مع نهار لإنجاز أعمال التطوير والمواقف وساحات الانتظار المستحدثة.

- توفر مواقف وساحات انتظار لمنع الانتظار العشوائي

فيما أضاف طارق بهجت، أحد أهالي منطقة العجوزة، التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال التطوير التي تشهدها أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة وبمختلف محاور الجيزة تقضي بشكل كامل على العشوائية والمشاهد غير اللائقة التي كانت منتشرة من قبل أسفل الكباري والمحاور لينعكس المشهد لشكل حضاري لائق، بجانب توفير مواقف وساحات انتظار لمنع الانتظار العشوائي بمحيطها وإقامة أنشطة تجارية لخدمة المترددين عليها، وتنفيذ بسلم المشاة أعلى مزلقان أرض اللواء والمنطقة التجارية المقامة أسفله والتى من المقررة أن توفر منفذ حضارى للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين لتسهيل حركة المرور.

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