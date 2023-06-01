الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلبة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان النتيجة في بعض محافظات الجمهورية عن الروابط الصحيحة للنتيجة وكثرة الاستفسارات خاصة على صفحات السوشيال ميديا "الفيسبوك" حول رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الفيوم، وقد أوضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة في المدارس بعد الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

وقد قامت الوزارة بالكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في محافظة الفيوم، وأيضًا وضعت رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن النتيجة، وستقوم بنشره في الوقت المناسب على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بالصبر والانتظار حتى الإعلان الرسمي عن النتيجة، وتؤكد على أهمية التحقق من صحة النتيجة ومراجعتها بعناية، وفي حال وجود أية استفسارات أو شكاوى يجب التواصل مع الجهات المعنية في المحافظة.

صاغت وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم بيانًا يتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس، حيث أفادت بأنه لم يتم اعتماد النتيجة حتى الآن في المحافظة، وأنها تعمل على تسريع عملية إصدار النتيجة لجميع الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن النتيجة ستظهر خلال الساعات القادمة، وسيتمكن الطلاب جميعًا من معرفة النتيجة عن طريق الرابط الخاص بالتعليم الأساسي الموفر من قبل الوزارة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

أفادت الدكتورة أماني قرني بأن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم 2023 قد يكون خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كانت المحافظة هي الأولى التي بدأت في تقدير وتصحيح الاختبارات، ولم يتبقى سوى القليل حتى الإعلان عن النتائج.

وأشارت إلى أن 68.588 طالبًا وطالبة قد اختبروا في محافظة الفيوم، وتم توزيعهم على 260 لجنة داخل الإدارات التعليمية، وقد طمأنت أولياء الأمور بشأن دقة وتأني التصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه، وأشادت بالمناسبة على مجهودات المصححين داخل الكنترول وحرصهم على تحقيق مصلحة الطالب في المقام الأول، حيث تم تصميم الامتحانات بمستوى مناسب للطلاب المتوسطين ومع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.