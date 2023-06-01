الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الموعد النهائي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2023

يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلبة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وإعلان النتيجة في بعض محافظات الجمهورية عن الروابط الصحيحة للنتيجة وكثرة الاستفسارات خاصة على صفحات السوشيال ميديا "الفيسبوك" حول رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الفيوم، وقد أوضحت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة في المدارس بعد الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام المقبلة.

 نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس

وقد قامت الوزارة بالكشف جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في محافظة الفيوم، وأيضًا وضعت رابط إلكتروني خاص بالاستعلام عن النتيجة، وستقوم بنشره في الوقت المناسب على موقعها الإلكتروني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء الأمور بالصبر والانتظار حتى الإعلان الرسمي عن النتيجة، وتؤكد على أهمية التحقق من صحة النتيجة ومراجعتها بعناية، وفي حال وجود أية استفسارات أو شكاوى يجب التواصل مع الجهات المعنية في المحافظة.

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 برقم الجلوس

"تعليم القاهرة": إعلان نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوى غدًا

صاغت وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم بيانًا يتعلق بنتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس، حيث أفادت بأنه لم يتم اعتماد النتيجة حتى الآن في المحافظة، وأنها تعمل على تسريع عملية إصدار النتيجة لجميع الطلاب، وأشارت الوزارة إلى أن النتيجة ستظهر خلال الساعات القادمة، وسيتمكن الطلاب جميعًا من معرفة النتيجة عن طريق الرابط الخاص بالتعليم الأساسي الموفر من قبل الوزارة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

أفادت الدكتورة أماني قرني بأن إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الفيوم 2023 قد يكون خلال الساعات القليلة القادمة، حيث كانت المحافظة هي الأولى التي بدأت في تقدير وتصحيح الاختبارات، ولم يتبقى سوى القليل حتى الإعلان عن النتائج. 

وأشارت إلى أن 68.588 طالبًا وطالبة قد اختبروا في محافظة الفيوم، وتم توزيعهم على 260 لجنة داخل الإدارات التعليمية، وقد طمأنت أولياء الأمور بشأن دقة وتأني التصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه، وأشادت بالمناسبة على مجهودات المصححين داخل الكنترول وحرصهم على تحقيق مصلحة الطالب في المقام الأول، حيث تم تصميم الامتحانات بمستوى مناسب للطلاب المتوسطين ومع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

الشهادة الاعدادية الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 برقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم الشهادة الاعدادية الفيوم 2023

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

اكتشاف جديد للغاز ضمن امتياز دسوق بدلتا النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضي

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية