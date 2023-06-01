أخبار الظهيرة| الزمالك يقرر رحيل 10 لاعبين و"المركزي" يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه الأخير، على تحديد معالم قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وتم الاتفاق على استبعاد 10 لاعبين وعرضهم للبيع إذا لم تكن عقودهم منتهية.

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رمال وفرص لأمطار خفيفة اليوم.. "الأرصاد": انحسار الموجة الحارة السبت

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

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البنك المركزي يكشف أسباب الزيادة في السيولة المحلية

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن تسجيل إجمالي السيولة المحلية 7.8 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2023.

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وزير الصحة الأسبق لـ «الدستور»: التدخين له آثار سلبية على خصوبة الرجال والنساء

يعد التدخين من العادات السيئة التي يقبل عليها الملايين من الجنسين، سواء الرجال أو النساء، وبسبب ما يسببه من ضرر خصص له يوما عالميا للتنويه بسلبياته.

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ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها التي سجلتها في وقت سابق، وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

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"بدبح الحصان الفجر ورغيف الحواوشي بـ5 جنيه".. اعترافات جزار الطالبية

أدلى “جزار الطالبية” المتهم بذبح حصان باعترافات تفصيلية لجريمته بعد ضبطه متلبساً داخل محل جزارة أثناء تجهيز الحصان بعد ذبحه لبيعه لحوم للمواطنين.

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التضامن: نسبة إنجاز تدخلات فريق التدخل السريع 100%

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري.

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