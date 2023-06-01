الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الزمالك يقرر رحيل 10 لاعبين و"المركزي" يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

الفريق الأول لكرة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، في اجتماعه الأخير، على تحديد معالم قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، وتم الاتفاق على استبعاد 10 لاعبين وعرضهم للبيع إذا لم تكن عقودهم منتهية.

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رمال وفرص لأمطار خفيفة اليوم.. "الأرصاد": انحسار الموجة الحارة السبت

طقس

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة.

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البنك المركزي يكشف أسباب الزيادة في السيولة المحلية

البنك المركزي

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن تسجيل إجمالي السيولة المحلية 7.8 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2023.

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وزير الصحة الأسبق لـ «الدستور»: التدخين له آثار سلبية على خصوبة الرجال والنساء

التدخين

يعد التدخين من العادات السيئة التي يقبل عليها الملايين من الجنسين، سواء الرجال أو النساء، وبسبب ما يسببه من ضرر خصص له يوما عالميا للتنويه بسلبياته.

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ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط احتمالات وقف رفع الفائدة

أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها التي سجلتها في وقت سابق، وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في الولايات المتحدة.

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"بدبح الحصان الفجر ورغيف الحواوشي بـ5 جنيه".. اعترافات جزار الطالبية

الحصان

أدلى “جزار الطالبية” المتهم بذبح حصان باعترافات تفصيلية لجريمته بعد ضبطه متلبساً داخل محل جزارة أثناء تجهيز الحصان بعد ذبحه لبيعه لحوم للمواطنين. 

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التضامن: نسبة إنجاز تدخلات فريق التدخل السريع 100%

نيفين القباج

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال الربع الأول من العام الجاري.

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التدخين وزير الصحة الأسبق الزمالك الأرصاد البنك المركزي اسعار النفط

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"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

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