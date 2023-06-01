طلب إحاطة برلمانى بشأن خطورة الصيد الجائر على الأحياء البحرية النادرة

تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن خطورة الصيد الجائر على الكائنات البحرية في مصر.

وحذرت "ثابت"، في طلبها، من خطورة الصيد الجائر وتداعياته على البيئة البحرية والثروة السمكية في المحافظات الساحلية، مثل البحر الأحمر والإسكندرية، مشيرة إلى أن العديد من الكائنات البحرية النادرة مهددة بالانقراض بسبب استخدام الصيادين أدوات صيد مخالفة، مثل الشباك، والاستعانة بأسطوانات أو أكسجين للغوص في الأعماق وتدمير البيئة البحرية والشعاب المرجانية التي تعيش فيها الأسماك.

وأوضحت أن هناك أنواعا من الأسماك والكائنات البحرية مسجلة على قائمة الانقراض بسبب تلويث البحر والصيد الجائر للكائنات الحية والأسماك التي تعيش فى البحر الأحمر، ومن تلك الكائنات المهددة بالانقراض (السلاحف وأسماك القرش والقرش الحوتى والدلافين وعروس البحر وأسماك الزينة الملونة).

وتساءلت عضو مجلس النواب: «إلى متى سيستمر مسلسل اصطياد عرائس البحر وجميع الأحياء البحرية النادرة والمهددة بالانقراض في مياهنا البحرية المصرية؟، وما الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها عقب الحالات السابقة حتى لا تتكرر مرة أخرى؟».

وناشدت الدكتورة ندى ألفي ثابت، مسئولي وزارة البيئة، قطاع المحميات، ومعهد علوم البحار بتكثيف التوعية البيئية، والأهم البدء في عمل الدراسات والمسوحات العلمية لإيجاد سبل الحفاظ على الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إما بسبب العوامل البشرية السلبية أو قضية تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.