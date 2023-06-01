الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"إعلام الأعلى للثقافة" يناقش المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافى الأحد

بوستر
بوستر

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، مائدة مستديرة بعنوان "المنصات الرقمية وصناعة المحتوى الثقافي"، والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساء الأحد 4 يونيو الحالي بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

يدير المائدة: الإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام بالمجلس، ويشارك بها طبقًا للترتيب الألفبائي: الدكتور أحمد الحفناوي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحفي أشرف مفيد عضو اللجنة، والخبير الاقتصادي خالد البرماوى، والدكتور محمد خليف استشاري الابتكار والتحول الرقمي وعضو لجنة الثقافة الرقمية، والمهندس مصطفى أبوجمرة العضو المنتدب لمنصة بيج براذر آناليتكس، والدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور هشام عزمى أستاذ علم المعلومات والأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة بالتعقيب والمداخلات.

اتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا آلات الاتصال الاتصالات التحول التحول الرقم التحول الرقمي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة