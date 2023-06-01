الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قوى عاملة النواب": إنشاء مجلس وطني للتدريب بداية لربط التعليم بسوق العمل

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش

وجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربى للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على إحالة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب إلى الحوار الوطنى، معتبرة وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب بمثابة ضربة البداية الحقيقية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل والحد من مشكلة البطالة.

وطالبت درويش، في بيان، الحكومة بالبدء الفوري في الإجراءات التنفيذية لإنشاء هذا المجلس بعد مناقشة هذا التشريع المهم وإقراره من البرلمان، مع إلغاء جميع المجالس الأخرى المتعلقة بالتعليم والتدريب في مصر معربة عن ثقتها التامة في أن هذا المجلس سيكون له دوره الكبير في إصلاح وتحديث منظومتي التعليم والتدريب في مصر ومواجهة جميع المشكلات والتحديات والمعوقات للارتقاء بالتعليم والتدريب.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن المنظومة التعليمية ترتكز على عدة عناصر منها الطالب المنهج المعلم البنية التحتية وكل هذه العناصر تحتاج إلى رؤى جديدة وخطط تنفيذية وإصلاح حقيقي وذلك لن يتحقق إلا من خلال وجود المجلس الأعلى للتعليم والتدريب مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستقلالية الكاملة والحقيقية للمجلس الأعلى للتعليم، والتدريب وتحديد موارده المالية ومعايير اختيار الخبراء في تشكيله.

وطالبت النائبة الحكومة بمنح الصلاحيات الكاملة للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب بعد إنشائه مع صياغة استراتيجية واضحة المعالم والمعايير تكفل التعاون الحقيقى بين المجلس ومختلف المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية العاملة فى مجال التعليم والتدريب من اجل الاستفادة من التجارب الدولية فى تطوير منظومتى التعليم والتدريب، مؤكدة على ضرورة أن يكون للمجلس صلاحياته الكاملة فى وضع السياسات الخاصة بتطوير وتحديث التعليم والتدريب ووضع الآليات التى تكفل تنفيذها والاشراف الكامل على تنفيذها.

إنشاء المجلس الأعلى سولاف درويش سوق العمل ربط التعليم بسوق العمل لإجراءات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لحوار الوطني لرئيس عبد الفتاح السيسي

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