ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" بمكتبة الإسكندرية

ينظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الاسكندرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة تعريفية عن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات مصر، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو الجاري، العاشرة والنصف صباحًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات.

يأتي ذلك مع الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة واتساقًا مع رؤية مصر 2030 وتشجيع الشباب للمشاركة في المشروعات الخضراء وتحقيقًا لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة.

وتنظم هذه المبادرة برعاية رئيس الجمهورية وبقرار رئيس الوزراء كمبادرة غير مسبوقة تهدف إلى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذبًا للاستثمارات اللازمة لها.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، الذي يهدف الى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجال التنمية المستدامة وتعزيز النقاش ورفع الوعي العام في هذا المجال.