"شوجر دادي" يتصدر شباك التذاكر.. و"رمسيس باريس" الأخير بـ1344 جنيها

شهدت صالات السينما سباقاً على الإيرادات أمس الأربعاء بين فيلمي “شوجر دادي" و"يوم 13". وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ"الدستور" عن إيرادات الأمس:

حقق فيلم “شوجر دادي” للنجمين ليلى علوي وبيومي فؤاد المركز الأول بتحقيقه 206 آلاف و235 جنيهاً.

وجاء في المركز الثاني فيلم “يوم 13” للفنان أحمد داود، محققاً 155 ألفاً و23 جنيهاً. وهو من بطولة أحمد وشريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين.

حقق فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان القائمة إيرادات قدرت بـ41,313 جنيهاً، ويشارك في البطولة مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وجمع فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع إيرادات بلغت 42,397 جنيه، والفيلم بطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وتواجد فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة شيكو بإيرادات بلغت 7,422 جنيهاً والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وحل فيلم “رمسيس باريس” بإيرادات بقيمة 1,344 جنيهاً وهو من بطولة النجمة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا.