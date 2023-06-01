الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى يطلب زيادة موازنة "الهجرة": كل الدعم للمصريين بالخارج

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من الوزارات التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، ولديها العديد من المهام والملفات الحيوية التي تعمل عليها والمبادرات التي تنفذها على مستوى العالم، خاصة أن أعداد المصريين بالخارج تمثل دولًا بالكامل.

وأشار هندى، إلى أنه وفقًا للتقارير الأخيرة فإن أعداد المصريين بالخارج تمثل تقريبًا من 12 إلى 14 مليون مصري على مستوى العالم، وهذا الرقم ليس بالقليل، ومن ثم الوزارة على عاتقها دور كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لما تقوم به من إنجازات خلال الفترة الأخيرة ولكن المطلوب مزيد من التواصل مع الجاليات المصرية على مستوى العالم، على أن يكون بشكل دوري للوقوف على احتياجات المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكون للمصريين بالخارج دور كبير في تجاوز هذه الأزمة، ومن ثم التواصل الدائم معهم وتقديم كل سبل الدعم وبحث مطالبهم أمر ضرورى، وهذا ما يجرى على الأرض ولكن المطلوب مزيد من التواصل، فإلى جانب أن المصريين بالخارج لهم دور كبير في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا أن عليهم دورًا أيضًا في الترويج للسياحة، وتغيير الصورة لدى المستثمرين والمصنعين ومن ثم دعم الاستثمار الأجنبي بصورة مباشرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية لموازنة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في موازنة 2023 /2024، قائلًا: يجب أن يكون هناك بند مخصص للسفر للقاء الجاليات المصرية في الخارج بشكل دورى، ولا يقتصر الأمر على مبادرات فقط أو التواصل مع خلال مواقع التواصل أو الموقع الرسمي للوزارة، لا بد من عقد لقاءات منتظمة مع الجاليات، إضافة إلى ما سبق ذكره من أدوات للتواصل.

النائب عمرو هندي مجلس النواب المصريين بالخارج وزارة الدولة المصريين

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