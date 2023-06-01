"بدبح الحصان الفجر ورغيف الحواوشي بـ5 جنيه".. اعترافات جزار الطالبية

أدلى “جزار الطالبية” المتهم بذبح حصان باعترافات تفصيلية لجريمته بعد ضبطه متلبساً داخل محل جزارة أثناء تجهيز الحصان بعد ذبحه لبيعه لحوم للمواطنين.

وقال المتهم إنها ليست المرة الأولى التي يذبح فيها حصان بل سبقها مرة وتعمد أن يبيع أغلب لحمه مفروم الكيلو بـ150 جنيهاً أو حواوشي ثمن الرغيف 5 جنيهات حتى لا يكشف أمره أحد من المواطنين وكان يبيع جزء لحوم عادية مقطعة بـ240 جنيهاً للكيلو.

وأضاف أنه كان ينتظر سكون حركة المارة في الشارع ويصطحب الحصان داخل محله ويقوم بذبحه بمعاونة صبي يعمل لديه في المحل وعند طلوع النهار يكون قد تخلص من بقايا الحصان "الجلد والرأس والأرجل" ويبيع اللحوم للمواطنين في نفس اليوم لعدم امتلاكه لثلاجة بالمحل.

وشرح أنه اشترى الحصان بمبلغ 4 آلاف جنيه وسبق أن اشترى آخر ذبحه وباع لحومه بمبلغ 6 آلاف جنيه وجنى أكثر منها ببيع اللحوم.

وكشفت تحريات المباحث، تفاصيل جديدة في نحر جزار لحصان داخل محل الجزارة في منطقة الطالبية لبيعه للمواطنين الذين قالوا إن الجزار كان يبيع رغيف الحواوشي بـ5 جنيهات.

وتبين من التحريات أن الأهالي شكوا في الجزار أثناء إدخال مساعده حصانا للجزارة، وطلبوا شرطة النجدة، وتم إخطار مباحث قسم شرطة الطالبية، التي حضرت على الفور وضبطته متلبسا أثناء ذبح حصان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأنه يبيع كيلو اللحم بـ 240 جنيها، والمفروم بـ 150، كما تم العثور بحوزته على ختم مزيف لإبعاد الشبهة عنه.