الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالقانون.. حظر اقتناء الكلاب بدون ترخيص ومنع الأطفال من اصطحابها

الكلاب الخطرة
الكلاب الخطرة

نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وحاولت مواده معالجة ظواهر تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 29 لسنة2023  بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

القانون الجديد حظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام، ونظم حيازة الكلاب غير الخطرة، كما وضع إطار لحماية الحيوانات غير الضارة ورعايتها صحيا وغذائيا.

واستثناء من الحظر، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات.

كما ألزم القانون بتوفيق أوضاع المخاطبين به خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، وألزم حائزو الحيوانات الخطرة حال عدم ترخيصها بتسليمها  للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية.

كما حظر يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، وألزم حائزوها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتحصينها ضد الأمراض وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

وفيما يخص الكلاب، فقد تم حظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وألزم بتكميم الكلاب وقيدها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها ولا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عاما.

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