الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسوان يسعى للعودة للانتصارات وتجاوز حرس الحدود لدخول منطقة الأمان

حرس الحدود خسر أخر
حرس الحدود خسر أخر مبارياته أمام بيراميدز

يحل أسوان ضيفا على فريق حرس الحدود في السابعة مساء اليوم، بملعب حرس  الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الثلاثين للدوري الممتاز.

حرس الحدود بقيادة محمد مكي يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط وتعادل 7 مرات وخسر 18 مباراة، ويملك أضعف هجوم في الدوري ولم يسجل سوى 14هدفا ودخل مرماه 37 هدفًا، وهو أقرب الفرق للهبوط للقسم الثاني ويحتاج معجزة حقيقية للبقاء، خاصة أن تعرض للهزيمة في أخر 9 مباريات ولم يسجل أي هدف في أخر ثلاث مباريات لكنه حصل على دفعة معنوية بالفوز على غزل المحلة والتأهل لدور الـ16 ببطولة كس مصر.

ومنح الفوز دفعة معنوية للاعبين وقد يبدأ تحقيق العجزة بالفوز على أسوان والوصول للنقطة 19، وبالتالي تقليص الفارق إلى 12 نقطة مع وجود 4 مباريات متبقية لحرس الحدود مقابل 4 مباريات لأسوان.

على الجانب الآخر، يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة من 8 انتصارات و7 تعادلات و14هزيمة، وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا وجمع ثلاث نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على المصري والهزيمة أمام بيراميدز وإنبي والزمالك والبنك الأهلي، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 34 وزيادة الفارق مع الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر إلى 6 نقاط، ما يدعم حظوظه في البقاء.

مباراة اليوم تعتبر فرصة لأسوان الذي تراجعت نتائجه بشكل كبير أن يقطع خطوة كبيرة للابتعاد عن شبح الهبوط؛ لأن الفوز سيرفع رصيده إلى 34 نقطة، ويتقدم على الداخلية الذي يحتل المركز السادس عشر بفارق 6 نقاط.

ويدير المباراة وائل فرحان ويساعده عادل ماهر وعمران فريج ومعهم مبروك نبيل حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

أسوان فريق حرس الحدود محمد مكي الدوري المصري الممتاز أيمن الرمادي

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