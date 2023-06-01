ضبط هارب من إعدام ومؤبد في سوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته بسوهاج سبق اتهامه في 4 قضايا سلاح بدون ترخيص- قتل – خطف - شروع فـى قتل، ومحكوم عليه بالإعدام والمؤبد في 4 قضايا قتل - قتل عمد – شروع فى قتل، بالتردد على دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.