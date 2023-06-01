ضبط 6 قضايا مخدرات بحملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط – كفر البطيخ - الزرقا وأقسام شرطة أول دمياط - رأس البر - السرو.

وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.750 كيلوجرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 17 كيلوجراما وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات وكمية من مخدر الهيروين و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 8 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.