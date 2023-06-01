الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل قتل شخصًا بسبب خلافات فى المنوفية

حبس
حبس

أمرت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل قتل مواطن بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، من القبض على عاطل بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات بينهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية بتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع شخص بقرية شبرا بخوم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، فى مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات بينهم، على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة ضبط المتهم، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نيابة مركز قويسنا محافظة المنوفية عاطل مباحث مركز قويسنا اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية

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