القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار فى البساتين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 أمتار.. كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.