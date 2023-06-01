الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بالنصب على المواطنين بالقاهرة

متهمين
متهمين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم" وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية" ومن بينهم 4 محبوسين على ذمة قضية "نصب".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقى المتهمين وأمكن ضبط (4 منهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالى اقتسموه فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وزارة الداخلية قسم شرطة مصر الجديدة

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