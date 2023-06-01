الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة تسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية سرقة البطاريات مكافحة الجريمة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة