ضبط عصابة تسرق بطاريات السيارات فى القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة تخصص نشاطهما الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.