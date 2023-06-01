ضبط لص سرق مجوهرات من شقة في حلوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته "المشغولات الذهبية" المستولى عليها وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأقر بارتكاب واقعتى سرقة أُخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفو على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.