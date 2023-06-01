ضبط تاجري أسلحة بـ"جرينوف" وبنادق و10 كيلو هيدرو في الشرقية

نجحت الداخلية في ضبط اثنين من عناصر تشكيل عصابي في الشرقية، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت قيام 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة الشرقية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

- إحباط ترويج 40 كيلو هيدرو

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي ) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية ، تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال تواجدهما بمسكن أحدهم.. وبحوزتهم (رشاش جرينوف- 2 بندقية آلية- بندقية خرطوش– 2 مسدس- 22 فرد محلى الصنع- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد 11 خزينة–أجزاء لأسلحة نارية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام– ميزان حساس- عدد 3 أسلحة بيضاء - مبلغ مالي – عدد 3 جراب كتف لطبنجات- هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما بالاشتراك مع باقي المتهمين الهاربين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون و89 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين