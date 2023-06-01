الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصناديدي": منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمة متطورة قائمة على النظم العالمية

منظومة التأمين الصحي
منظومة التأمين الصحي

قالت الدكتورة نهى الصناديدي، مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمة صحية متطورة قائمة على النظم العالمية.

وأضافت "الصناديدي"، خلال مداخلة هاتفية  مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إن الهيئة تقدم خدمات منظومة التامين الصحي الشامل، إذ بدأ تفعيل الخدمات فيها منذ شهر يوليو 2019 حتى الآن، وكان بداية تفعيل هذه المنظومة في محافظة بورسعيد، تلتها 3 محافظات هي الإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، مشيرة إلى أن المنظومة تقدم خدمة صحية متطورة قائمة على نظم عالمية.

وكشفت مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، هي الجهة الوحيدة التي تقدم خدمة التأمين الصحي الشامل عن طريق منشآت الرعاية الأولية ،التي تضم طب الأسرة الذي يعتمد في الأساس على طبيب الأسرة.

- طبيب الأسرة يعد حجر أساس منظومة التأمين الصحي

ولفت أن  طبيب الأسرة يعد حجر أساس منظومة التأمين الصحي، ومنوط به متابعة الأسرة المصرية بكل أفرادها بداية من الأب حتى الأبناء، كما أنه مسؤول عن تقديم ما يسمى بحزمة الخدمات الصحية الأساسية من متابعة الأمراض المزمنة والأطفال والسيدات الحوامل.

كما أكدت، عن خدمات تنظيم الأسرة إلى جانب صرف وكتابة الأدوية، والخدمات المعملية عند الحاجة والثقافة الصحية، إلى جانب الإحالة إلى المستويات الصحية الأعلى في حاجة المريض لخدمة تخصصية أعلى ممثلة في المستشفيات والمراكز التخصصية الأخرى.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

"الدستور" يكشف الأسماء.. الزمالك يستقر على رحيل 10 لاعبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة