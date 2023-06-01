ضبط مخدرات بـ9.5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني والأمن العام نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – الزقازيق - الإبراهيمية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتي أمن (الإسماعيلية – الشرقية) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال وجودهم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 150 كيلوجراماً– كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراماً– كمية لمخدر الأفيون وزنت 10 كيلوجرامات- 3 بنادق آلية و6 خزائن بندقية آلية– طبنجة - خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 3 سيارات – مبلغ مالى – 6 هواتف محمولة – ميزان).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال استقلاله سيارة بمحيط مسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلوجراما – مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 أشخاص"لاثنين منهم معلومات جنائية" حال وجودهم بمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 20 كيلوجراما – كمية من مخدر الحشيش– 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة صوت – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولا وضبط 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال وجودهم بمحل إقامتهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – سيارة – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9,561,000 جنيه تقريباً.