الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 4 تجار مخدرات في القاهرة

ضبط 4 تجار مخدرات
ضبط 4 تجار مخدرات

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو حال استقلالهما سيارة "بدون تراخيص" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما 80 طربة حشيش وزنت 8 كيلوجرامات ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص يقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلوجرام – هاتف محمول وضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته 45 علبة من عقار "الترامادول" المخدر بإجمالى 4500 قرص مخدر.

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

الداخلية قسم شرطة بدر

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