رز وبطاطس.. التحريات تكشف ملابسات تسمم 3 شقيقات بالبدرشين

تجري نيابة البدرشين تحقيقات موسعة في إصابة 3 شقيقات بحالة تسمم عقب تناولهن وجبة فاسدة بقرية أبو رجوان قبلي وتم نقلهن للمستشفى وإسعافهن.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات اشتباه تسمم 3 شقيقات في مركز البدرشين جنوب المحافظة.

تحريات العقيد محمد علي والمقدم محمد طبلية بينت إصابة دينا عمر محمود 17 سنة، وشقيقتيها ملك 8 سنوات وشاهندة 12 سنة باشتباه تسمم غذائي.

تبين تناول الشقيقات الثلاث وجبة غداء (بطاطس - أرز) داخل المنزل بقرية أبو رجوان قبلي شعروا بعدها بحالة إعياء (قيء وارتفاع درجة الحرارة).

نقلت المصابات الثلاث إلى مستشفى البدرشين المركزي وخضعن للعلاج وحالتهن مستقرة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.