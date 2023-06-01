الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة في مصر القديمة للاشتباه بوفاتها جنائياً

جثة فتاة
جثة فتاة

قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة عثر عليها في منطقة مصر القديمة، للاشتباه في وفاتها جنائيا، وطلبت أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفية وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه. 

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها وجميع متعلقاتها الشخصية، كما تبين خلو الجثة من إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف غموض وملابسات الواقعة.

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