الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصائح "الزراعة" للمحافظة على المحاصيل الزراعية خلال موجة الحر

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية خلال موجة الحر

قدّم محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، روشتة زراعية كيفية حماية المحاصيل الزراعية من تأثير الحرارة الشديدة، بالتزامن مع الموجة الحرارة التي تشهدها البلاد.

وقال "فهيم" خلال مداخلة هاتفية لـ dmc، إن أهم توصية للمزارعين في فترات ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدًا هي تقريب فترات الري، لأنه حاليًا بداية ذروة المحاصيل الزراعية وخاصة الفاكهة، حيث تتأثر الثمار سلبًا بسب أحوال الطقس الحالية، مؤكدًا أهمية الري في فترات الصباح وآخر اليوم.

وشدد مستشار وزير الزراعة، على عدم استخدام أي نوع من  الأسمدة الزراعية بسب ثقلها على الزرع، في درجات الحرارة المرتفعة، لكن يفضل استخدام مركبات البوتاسيوم والكالسيوم وهي مفيدة للزرع لأنها تدعمه في فترات النمو وفي فترات ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أهمية فحص النبات بعد الانتهاء من موجات الطقس، لما تسببه في  انتشار بعض الحشرات بين الزرع ومتابعته لحمايته من الأثار السلبية لموجات الحرارة المرتفعة.

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