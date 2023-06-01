الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة مسن في حدائق القبة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الحادث، والتحفظ علي كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها، وبيان إذا ما كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاته من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن بأحد شوارع دائرة قسم الشرطة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابسه عثر بداخلها على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم “عبد العزيز. ج. ف”، وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

العثور على جثتي رضيعين بالقمامة بالوايلي وعين شمس

السعودية تعلن تفعيل برنامج التطويف المركزي لموسم الحج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة