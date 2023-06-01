جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة مسن في حدائق القبة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة مسن بأحد الشوارع بمنطقة حدائق القبة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الحادث، والتحفظ علي كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، واستدعاء أسرته لسماع أقوالها، وبيان إذا ما كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاته من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن بأحد شوارع دائرة قسم الشرطة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابسه عثر بداخلها على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي باسم “عبد العزيز. ج. ف”، وتم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.