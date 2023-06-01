الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تموين الدقهلية" تحرر 54 محضرا لمخالفات بالمخابز والأسواق

حملات موسعة
حملات موسعة

 حررت مديرية التموين بالدقهلية، 54 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حملة مكبرة شنتها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بعدد من مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق بمراكز ومدن (آجا والمطرية ومنية النصر ومركز المنصورة وبلقاس) وأسفرت عن ضبط 60 كيلوجرام لحم منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمديريات؛ وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

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