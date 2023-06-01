الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برقم الجلوس فقط.. "الدستور" تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج الآن

اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 الترم الثاني برقم الجلوس، حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة.

 نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2023 الترم الثاني 86 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، مشيرا إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم في المركز الثاني بنسبة نجاح 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنأة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج 

وتستطيع معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس لكل من مركز سوهاج,مركز أخميم,مركز البلينا,مركز المراغة,مدينة المنشأة,مدينة دار السلام,مدينة جرجا,مركز جهينة,مركز ساقلته,مدينة طما,مدينة طهطا,مركز العسيرات,قرية اولاد حمزة، علي الموقع الخاص بجريدة الدستور

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس عبر الدستور من هنا.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

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ترقية 9 آلاف معلم بسوهاج

فيما أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم،  قرارا برقم 313 لسنة 2023م، والذي يتضمن ترقية 9 آلاف و190 "معلم/أخصائي" للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، والذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقي، والبرامج التدريبية المعتمدة، وباقي الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

وذلك على أن تسري ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2023، كما شمل القرار منح المعلمين والاخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار .

وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.

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