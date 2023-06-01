"الضرائب": تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة يحقق مبدأ العدالة

أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرار مساعي المصلحة لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاجه، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى، مُشيرًا إلى استمرار مساعي المصلحة حتى اكتمال الثقافة الضريبية لدى المجتمع الضريبي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات والجهات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وذلك للخروج بآلية واحدة للتطبيق.

وأوضح “توفيق” في تصريحات له، على استمرار جهود المصلحة لتطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، والتي دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ وشملت 100 جهة اعتباراً من 15 مايو، يعد بمثابة ركن هام من أركان الرقمنة التي تعتبر جزء من رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية.

وأعرب الدكتور أشرف الزيات، رئيس المركز الضريبى لكبار الممولين، خلال الندوة، عن تقديره للتعاون والدور التوعوي الذي يقوم به مركز تدريب المقطم التابع للشركة القابضة لتوزيع الكهرباء.

وقال “الزيات” إن الهدف من هذه الندوة هو تقديم المعلومة من مصدرها حتى لا يحدث سوء فهم يؤدى إلى ظهور العديد من المشكلات في تطبيق المنظومة، مضيفا أنه لولا قرار تطبيق الرقمنة والميكنة في المصلحة من قبل القيادة السياسية فى 2018، والذي كان مواتيًا لتوجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والذى أعقبه ظهور جائحة كورونا كان له أثرا إيجابيا على كافة الإجراءات الضريبية، والتي ساهمت بشكل كبير فى عدم تعطيل مصالح المتعاملين مع المنظومة الضريبية بأكملها.

وأشار إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تعد إحدى ثمار تطبيق الميكنة الشاملة ، وكان الهدف من تطبيقها هو توحيد الإجراءات على الجميع وتبسيطها مما يقلل من النزاعات الضريبية مع المجتمع الضريبي .

وأوضح أشرف الزيات " أثناء اللقاء أن مصلحة الضرائب المصرية تتابع عن كثب كافة ردود الأفعال المترتبة على تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، وتسعى جاهده من أجل طمأنة ،و إزالة تخوفات المجتمع الضريبي من الانتقال من منظومة الكور إلى منظومة الأجور والمرتبات الجديدة ، مشيرا إلى حرص مصلحة الضرائب الكامل على تقديم الدعم المطلوب ،وعلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بكل عدالة وشفافية .

واستهل محمد السيسي، عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، كلمته بشكر وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على إتاحة الفرصة للتواصل الفعال بين الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعه لها مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية والذى كان له عظيم الأثر على استيعاب الحضور لمنظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات.

وأشار إلى أن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب المصرية متمثلة في تطبيق هذه المنظومة على جميع الموظفين بالقطاعات المختلفة بالدولة يحقق مبدأ العدالة الضريبية ، والذى من شأنه ضمان الحساب الدقيق للاستقطاعات، علما بأن للمنظومة دورا كبيرا فى تخفيف العبء الإدارى وأرشفة المستندات ورقيا ، مؤكدا أن مشروع منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات هو مشروع لصالح الاقتصاد القومي للدولة المصرية فلابد أن نتكاتف جميعا من أجل إنجاحه.

جدير بالذكر أنه تم عقد ثلاث ندوات على مدار ثلاثة أيام وحاضر فيها كل من وائل مدير المكتب الفني لرئيس قطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ، وأحمد خيري مدير فحص ضريبة المرتبات بكبار الممولين أول ، وهيثم فؤاد مدير فحص أجور ومرتبات مركز كبار الممولين ثان.

وبلغ عدد الشركات في اللقاء حوالى 21 شركة منها الشركه القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو، وشركة هندسة النظم والقوي الكهربائية.

عقد اللقاء تحت رعاية كلا من المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة لكهرباء مصر، والمحاسبة ناديه قطري عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والتجارية والتمويل، والمهندس مدحت فوده رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وبحضور المحاسب محمد محمود السيسي عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والإدارية، والمحاسب أحمد سامي يوسف مدير عام الضرائب والمشرف على الادارة العامة للتسويق والعقود بشركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، والدكتور المهندس محمد فاروق رئيس قطاع التدريب بشركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.