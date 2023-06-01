الخميس 01 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اليوم.. سحب منخفضة في سماء الإسكندرية وتوقع بهطول أمطار خفيفة

الاسكندرية
الاسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية تكاثر بعض السحب المنخفضة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

 وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك  عدة ظواهر جوية على محافظة الإسكندرية تمثل طقسا متغير ليكون اليوم الطقس معتدل في درجات الحرارة، ولكن يصاحبه نشاط للرياح مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة، باتجاه جنوبي شرقي.

وتبعا لتغير الأحوال الجوية، تحولت حالة البحر المتوسط  من متغيرة من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع موج البحر فيه من 2 متر إلى 2.75 متر، لتسجل درجات حرارة للإسكندرية العظمى 37، الصغرى  25 درجة.

- نصائح لمرضى الحساسية أثناء الرياح الترابية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بنصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية أثناء الرياح الترابية
ـ ارتداء الكمامات.
ـ تجنب البقاء في الشمس لفترة طويلة.
ـ الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف.
ـ يفضل البقاء في المنزل عند وجود غبار مع إغلاق النوافذ.
ـ عدم ممارسة الرياضة في الأجواء شديدة الحرارة أو وقت انتشار الأتربة.
ـ تجنب التغير المفاجئ في درجة الحرارة، والمحافظة على نظافة فلاتر المكيفات.
ـ الالتزام ببخاخات الصدر والأنف كما أوصى بها الطبيب المعالج.
ـ تجنب الأبخرة والروائح النفاذة.
ــ تجنب التدخين.

طقس الإسكندرية اليوم سحب متخفضة أمطار خفيفة هيئة الأرصاد الجوية الإسكندرية

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023 برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

الأول الابتدائى.. لينك تقديم المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يوصى ولى عهد المملكة الأردنية بأن «تظل مخافة ربنا بين عينيه»

سامح الأسوانى

الغاز والاستقطاب الاقتصادى

محمد العسيري

فى مقام فتحى عبدالسميع

وائل لطفي

المعارضة على طريقة «خالتى بمبة»

ماجد حبته

مصر وبنك التنمية الجديد

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون نفذوا 492 اعتداء خلال مايو الماضى

منظمة حقوقية تكشف عن مخططات إسرائيلية لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس

أبو الغيط: اتفقت مع رئيس الوزراء الفلسطيني على فضح ممارسات الحكومة الإسرائيلية