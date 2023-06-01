اليوم.. سحب منخفضة في سماء الإسكندرية وتوقع بهطول أمطار خفيفة

تشهد محافظة الإسكندرية تكاثر بعض السحب المنخفضة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه سيكون هناك عدة ظواهر جوية على محافظة الإسكندرية تمثل طقسا متغير ليكون اليوم الطقس معتدل في درجات الحرارة، ولكن يصاحبه نشاط للرياح مثيرة للأتربة وتصل سرعتها من 40-45 كم /ساعة، باتجاه جنوبي شرقي.

وتبعا لتغير الأحوال الجوية، تحولت حالة البحر المتوسط من متغيرة من معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع موج البحر فيه من 2 متر إلى 2.75 متر، لتسجل درجات حرارة للإسكندرية العظمى 37، الصغرى 25 درجة.

- نصائح لمرضى الحساسية أثناء الرياح الترابية

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بنصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية أثناء الرياح الترابية

ـ ارتداء الكمامات.

ـ تجنب البقاء في الشمس لفترة طويلة.

ـ الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل لتجنب الجفاف.

ـ يفضل البقاء في المنزل عند وجود غبار مع إغلاق النوافذ.

ـ عدم ممارسة الرياضة في الأجواء شديدة الحرارة أو وقت انتشار الأتربة.

ـ تجنب التغير المفاجئ في درجة الحرارة، والمحافظة على نظافة فلاتر المكيفات.

ـ الالتزام ببخاخات الصدر والأنف كما أوصى بها الطبيب المعالج.

ـ تجنب الأبخرة والروائح النفاذة.

ــ تجنب التدخين.