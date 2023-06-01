توريد 315 ألف طن قمح بالدقهلية

كشف السيد دايرة، المشرف العام ومدير مديري التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، عن ارتفاع مستوى التوريد موسم القمح المحلي بالمحافظة الـ٣١٥٢٧٩ ألف و٩٤٠ كيلو من الأقماح موسم ٢٠٢٣.

وأكد دايرة انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للأردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للأردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.



وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الاقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.



