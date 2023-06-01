الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط كميات من القمح والسلع التموينية قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

كميات من القمح
كميات من القمح

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ توزيع السلع التموينية لمنع التلاعب، فقد تشكلت  حملة لإدارة تموين سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملة تمكنت من ضبط (17.403) طن قمح بمخزن أحد محال الأعلاف، يقوم تاجر أعلاف بخلطها بالعلف وإعادة التعبئة في شكائر، وتم ضبط (875) كجم علف مخلوط بالقمح ومعبأ بشكائر ومعروض للبيع بمحل الأعلاف.

وجرى التحفظ على الكمية ونقلها وتسليمها إلى مركز تجميع القمح بجرفس على ذمة القضية، كذلك قامت الحملة بضبط (1500) كجم سكر تمويني و(1500) كجم أرز، و(30) كرتونة زيت داخل مخزن أحد التجار بالكعابي الجديدة بقرية بيهمو، بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على السلع التموينية ونقلها إلى فرع الشركة المصرية بسنورس علي ذمة القضية.

كذلك أشار رئيس المركز إلى تنفيذ لجنة تحصين للماشية وتقصي للأمراض الوبائية بسوق قرية سنهور القبلية، عن طريق الإدارة البيطرية بسنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية.

ضبط القمح سلع تموينية قبل الاتجار بها بمركز سنورس بالفيوم

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