الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف تموين يونيو

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف مقررات شهر يونيو لصالح 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات للشهر الجديد، حيث تم توفير 31 صنفاً أساسياً ضمن احتياجات  المواطنين بالمنافذ، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بمتابعة توافر السلع  بصورة مستمرة.

وأشار الوزير إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

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