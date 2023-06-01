الخميس 01 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة شخصين بحادث على محور 30 يونيو بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى شخص مصرعه وأُصيب آخر، صباح الخميس، في تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على محور 30 يونيو طريق الصالحية بعد مفارق الصالحية اتجاه الاسماعيلية بحوالي 10 كيلو، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفي مشرحة مستشفى الحميات.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد تصادم سيارة ملاكي ط ب ج 5893 مع دراجة نارية بدون لوحات، على محور 30 يونيو طريق الصالحية بعد مفارق الصالحية اتجاه الإسماعيلية بحوالي 10 كيلو.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من بسيارتي الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بتهشم في الجمجمة وكسور متعددة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما توفي شخص يدعى سالم محمد سالم صبيح، 24 سنة، ومقيم في فاقوس بمحافظة الشرقية. وتم التحفظ على جثمانه في مستشفى حميات الإسماعيلية.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصاب حول ملابسات وتفاصيل الحادث.

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