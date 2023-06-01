الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم مطروح" يناقش تفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال الصيف

عمرو شحاته وكيل وزارة
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وهدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة تعليم مطروح لتفعيل ممارسة الطلاب للأنشطة التربوية بالمدارس خلال إجازة الصيف مع بداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلي عمل قاعدة بيانات دقيقة تضم الموهوبين في المجالات الفنية والرياضية والاجتماعية والثقافية.

- اكتشاف مواهب طلابية جديدة واستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة

 وأوضح وكيل تعليم مطروح، خلال الاجتماع خطة عمل المديرية الخاصة بالأنشطة خلال الإجازة الصيفية لاكتشاف مواهب طلابية جديدة واستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.

وكلف " شحاته" الشؤون التنفيذية وموجهي عموم الأنشطة التربوية، بضرورة ادخال عناصر جديدة في فرق الكورال والمسرح المدرسي والتربية الفنية، كذلك وجه موجه عام التربية الاجتماعية، بالإسراع في إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم رحلة لطلاب مدرسة السبوخة الابتدائية بنات التابعة لإدارة سيوة مكافأة علي تحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب برعاية ودعم  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

- إنشاء وتدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي كخدمة مجانية للطلاب

وأشاد بمقترح توجيه عام التربية النفسية لإنشاء وتدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب في إطار تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف وذلك تحت إشراف التوجيه العام

وأكد علي ضرورة تحقيق  مشاركة متميزة لفريق تعليم مطروح للكرة النسائية في بطولة كرة القدم وبطولة تنس الطاولة والمقرر انطلاقها الحادي عشر من شهر يونيو المقبل بالإسكندرية  والتي تشرف عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة وذلك لتشريف محافظة مطروح في ذلك المحفل الرياضي ورفع اسمها بين كافة محافظات الجمهورية

كما أشاد أيضاً بالمقترح المقدم من  الحضور بافتتاح النشاط الصيفي برحلة خلوية لمدة يوم واحد لشواطئ مدينة مرسي مطروح للطلاب المتفوقين في الأنشطة التربوية تشجيعاً لهم علي مواصلة تميزهم في النشاط الطلابي بكافة نوعياته مؤكدا  على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية  ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات .

عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح،
IMG-20230601-WA0003
IMG-20230601-WA0003
إجازة الصيف الأسبوع المقبل تعليم مطروح محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

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