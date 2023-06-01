"العقل الاحتمالي".. كتاب جديد يطرح مقاربة للظواهر القرآنية الإشكالية

صدر حديثا عن "المركز الأكاديمي للأبحاث" كتاب "العقل الاحتمالي.. من التمثيل العقلي واللغوي للعالم إلى تأويل العوالم المتخيلة"، للباحث العراقي أحمد عويز.

تقديم الكتاب

وجاء في تقديم الكتاب: الكتاب يحمل عنوانًا جديدًا لم يصطلح عليه من قبل، يقدم مقاربة إبستمولوجية مركزةً جديدةً في بحث "نظريةُ المعرفة الاحتمالية" ويتتبع تكوينها وبنيتها، فيوظفها في قراءة النصوصِ الاحتمالية المختلفة وتأويلها، ويربط بمقاربته ربطا معرفيا نظرية الاحتمالات بحقل التأويلية؛ وفيها يكون الاحتمال والتأويل فعلينِ معرفينِ تكتمل باجتماعهما دائرة قراءة النصوص الإشكالية، لاسيما الدينية.

تتحرى المقاربة نسج علاقة بينهما غائبة في الدراساتِ الفلسفيةِ المعاصرة؛ وتتوسل بحقول موازية بما ينسجم مع طبيعة عالم اللغة الاحتمالية، كونهُ قائما على الإحالات غير القطعية؛ ليتجاوز الكتاب توظيف نظرية الاحتمالات في العلوم الصرفة، الرياضيات والإحصاء والمنطق الرياضي الغالبة على نشاطها، ويدخلها في العلوم الإنسانية، وتجاربُ الحياة المختلفة، ويوظفها في قراءة النصوص الاحتمالية المختلفة.

ثلاثة أجزاء

تقسم مقاربةُ الكتاب على ثلاثة أجزاء: نظرية العقل الاحتمالي ونظرية النص الاحتمالي و نظرية التأويل الاحتمالي بلحظتين يكون فيهما منتجا ومنتجا؛ ويجترح الكتاب عددا كبيرا من المفاهيم والاصطلاحات الجديدة، ويقدم مقاربة جديدة تنظيرا وتطبيقا لقراءة الظواهر القرآنية الإشكالية اصطلح عليها نظرية تمثيل الواقع الاحتمالي، ونظريات أخرى كنظرية المعرفة القصدية ونظرية نظام النصِ الاحتمالي ونظرية الفعل الاحتمالي.

أما المؤلف أحمد عويز، فهوَ أكاديمي عراقي متخصصٌ في النظرية النقدية والهيرمينوطيقا؛ حاصل على دكتوراهَ في إبستمولوجيا النظريةِ النقديةِ الغربيةِ وبكالوريوس آداب في الأدب الإنجليزي ونقده، وهو أستاذ الدراسات النقدية والتأويلية في جامعة الكوفة.

عمل عويز أستاذا في جامعة شنغهاي للدراسات الدولية وأستاذا زائرا في جامعة تورنتو ونشر بحوثا كثيرة في مجلات أكاديمية محكمة في حقل التأويل وقراءة النص والنقد.

ومن مؤلفاته: "الذاكرةُ والمتخيلُ"، "العقل التأويلي الغربي"، كما ترجم "أخلاقيات الأصالة" للفيلسوف الكندي تشارلز تايلر.