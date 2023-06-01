أخبار فاتتك| "الأرصاد" تُحذر من طقس اليوم ومواعيد صرف مرتبات يونيو

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تصل لـ40 درجة.. "الأرصاد" تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، للمرة الأولى في ربيع 2023، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري خماسيني يومي الخميس والجمعة.

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منير الوسيمي يفجر مفاجأة: مصطفى كامل ليس عضوًا بالنقابة

أكد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي، أن نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل، تخلى عن عضويته في نقابة الموسيقيين عام 2010، وذلك للترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها.

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ياسين بونو يقود إشبيلية للتتويج بالدورى الأوروبى على حساب روما

قاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة السابعة في تاريخه.

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مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

زادت عمليات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وهناك اهتمام كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمعرفة موعد قبض مرتبات يونيو.

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مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 فى تفحم ميكروباص على الطريق الأوسطى بأكتوبر

شهد الطريق الأوسطي بالجيزة حادثًا مروعًا عقب تفحم سيارة ميكروباص بالكامل، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بحسب مصدر أمني.

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قصر السينما يستضيف النجم حسن يوسف فى ندوة يعقبها عرض "الجبان والحب"

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الأحد المقبل الموافق 4 يونيو في تمام الساعة السابعة ونصف.

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