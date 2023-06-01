الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| "الأرصاد" تُحذر من طقس اليوم ومواعيد صرف مرتبات يونيو

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

تصل لـ40 درجة.. "الأرصاد" تحذر من موجة شديدة الحرارة تبدأ اليوم

موجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد، للمرة الأولى في ربيع 2023، حيث من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري خماسيني يومي الخميس والجمعة.

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منير الوسيمي يفجر مفاجأة: مصطفى كامل ليس عضوًا بالنقابة

كامل

أكد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي، أن نقيب الموسيقيين الحالي مصطفى كامل، تخلى عن عضويته في نقابة الموسيقيين عام 2010، وذلك للترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها.

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ياسين بونو يقود إشبيلية للتتويج بالدورى الأوروبى على حساب روما

روما وإشبيلية

قاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه إشبيلية الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج) للمرة السابعة في تاريخه.

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مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

صرف مرتبات

زادت عمليات البحث عبر الإنترنت خلال الساعات القليلة الماضية عن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وهناك اهتمام كبير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمعرفة موعد قبض مرتبات يونيو.

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مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 فى تفحم ميكروباص على الطريق الأوسطى بأكتوبر

حريق ميكروباص

شهد الطريق الأوسطي بالجيزة حادثًا مروعًا عقب تفحم سيارة ميكروباص بالكامل، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بحسب مصدر أمني. 

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قصر السينما يستضيف النجم حسن يوسف فى ندوة يعقبها عرض "الجبان والحب"

النجم حسن يوسف

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، أن قصر السينما سيستضيف النجم الكبير حسن يوسف الأحد المقبل الموافق 4 يونيو في تمام الساعة السابعة ونصف.

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ياسين بونو مصطفى كامل مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الأرصاد حسن يوسف

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